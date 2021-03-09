Более 40 пожаров произошло в Хабаровском крае за выходные

В Хабаровском крае за минувшие выходные в пожарах погибли пять человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«За прошедшие три выходных дня в крае произошло 43 пожара, из них в жилом секторе зафиксировано 17 возгораний», — цитирует сообщение ведомства RТ. В результате пять человек погибли, в том числе двое детей. Всего сотрудникам МЧС удалось эвакуировать 14 человек и спасти двоих. Отмечается, что одного ребенка спас из огня очевидец.