Более 40 детей госпитализировали с отравлением в Дагестане

В Дагестане врачи госпитализировали 42 ребенка с симптомами острой кишечной инфекции. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Основные жалобы у детей — тошнота и боли в животе, а у некоторых поднялась температура. Из 42 госпитализированных 36 детей являются детсадовцами, также среди них четыре школьника и два ребенка, которые не посещают детсад.

«За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребенка. <…> Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы Министерства здравоохранения республики.

В ведомстве также отметили, что врачи в полном объеме оказывают пациентам медицинскую помощь.

Ранее в школе имени Горева в поселке Шимске Новгородской области был объявлен недельный карантин из-за вспышки инфекции, сообщает RT. Там заболел 131 школьник. Позже анализы показали, что причиной заболевания детей стала сальмонелла. Предположительно, она возникла из-за несоблюдения санитарных норм в столовой.