Происшествия 29 января 2024, 01:00 Граждан России и Таджикистана задержали после нападения на церковь в Стамбуле МВД Турции задержало 47 человек из-за нападения на церковь, среди них россиянин Freepik

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В Стамбуле правоохранители задержали 47 человек в связи с нападением на церковь. Среди них есть граждане Таджикистана и России, вероятно, члены группировки ИГ*, сообщило РИА «Новости».

«Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам», — сказал глава МВД Турции Али Ерликая.

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По его словам, двое подозреваемых в совершении вооруженного нападения на католическую церковь — иностранцы. Один — гражданин Таджикистана, другой — России.

В ходе нападения умер один турок. Как отметили местные журналисты, ответственность за происшествие взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

Ранее газета Bild сообщила, что участники ИГ* в странах Средней и Центральной Азии начали чаще притворяться украинскими беженцами, чтобы проникнуть на территорию Германии. Только в декабре местная полиция предотвратила несколько терактов.

* ИГ, «Исламское государство» — признано террористическим и запрещено в России