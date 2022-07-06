Более 40 человек стали жертвами оползня в Индии

Оползень сошел в штате Марипур в Индии. Погибли 46 человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на министра ликвидации последствий стихийных бедствий Авангбоу Невмаи.

Он рассказал, что еще 16 человек пропали без вести. Сейчас из разыскивают спасатели. Невмаи уточнил, что поисковые работы будут продолжать, пока не найдут каждого. Но специалисты ищут уже шестой день, поэтому вероятность того, что кто-то выжил под завалами, минимальная.