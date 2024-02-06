06 февраля 2024, 15:28
Более 40 человек эвакуировались из горящей школы в Коми
МЧС: 38 детей и 6 взрослых эвакуировались из горящей школы в селе Грива
Крыша школы вспыхнула в селе Грива Республики Коми. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, по сигналу автоматической пожарной сигнализации 44 человека, в том числе 38 детей, эвакуировались.
На место происшествия оперативно приехали спасатели. Пожар тушат 18 человек на шести спецмашинах.
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«По прибытию наблюдалось открытое горение части кровли здания», — уточнили в министерстве.
Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара пока неизвестна.
Ранее более 600 детей и работников эвакуировали из-за пожара в школе под Нижним Новгородом. В здании вспыхнул электрический щиток, пламя успело распространиться на 0,5 «квадрата».
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