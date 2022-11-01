Более 40 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии Тольятти | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 01:29 Более 40 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии Тольятти

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Серьезный пожар произошел в одном из общежитий, которое располагается на территории Автозаводского района Тольятти. Из здания эвакуировали 45 человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание произошло 31 октября. Загорелось здание общежития на улице Революционная. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров.

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В тушении задействовали 28 человек личного состава и восемь единиц спецтехники. В результате из здания вывели 45 человек. Один из них получил травму.

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