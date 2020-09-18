Более 40 автомобилей пострадали в Москве из-за ветра и ливня

Сильный ливень обрушился на столичный регион вечером 17 сентября. Порывистый ветер повалил в Москве свыше 100 деревьев, а владельцы более 40 автомобилей увидели повреждения на своих машинах.

Всего за время разгула непогоды в Москве повалило 105 деревьев, повреждены оказались 42 автомобиля. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб города.

Дожди с грозами пришли и в Подмосковье, где пять человек получили травмы в результате падения деревьев и конструкций. По данным регионального МЧС, в области было повалено 112 деревьев в 13 населенных пунктах и повреждено 23 машины. Все последствия плохой погоды убирали 56 человек и 18 единиц техники.

Жители столичного региона начали прятаться от ливня вечером 17 сентября. В некоторых районах даже прошел град. Всего в Москве выпало 55% от месячной нормы осадков, а в области — 70%.

Утром 18 сентября ненастье сменилось облачностью с прояснениями. Согласно информации Гидрометцентра, днем может пройти кратковременный дождь, а воздух прогреется до +13 градусов. Порывы ветра могут достигать от 12 до 17 метров в секунду. В ночь на 19 сентября синоптики обещают небольшой дождь и до +8 градусов тепла.