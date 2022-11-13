Происшествия 13 ноября 2022, 00:05 Более 4 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Иванове МЧС: соцобъекты и жилые дома остались без света в Иванове из-за сильного ветра Pxhere

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В Иванове из-за сильного ветра без света остались порядка четырех тысяч человек. Об этом 12 ноября сообщили в региональном ГУ МЧС в Telegram-канале.

Также отключение электроснабжения произошло в детском саду и поликлинике. По данным ведомства, в 21:50 по местному времени поступила информация о том, что свет перестал работать в Воробьево, Курьяново и Рыбинском округе.

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«В зону отключения попали 4 075 человек (1 050 детей), 20 многоквартирных домов (двухэтажные), 1 244 дома частного сектора, детский сад и поликлиника, 24 трансформаторных подстанции», — подчеркнули в МЧС.

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Восстановлением электричества занимаются бригады АО «Ивгорэлектросеть». К работам привлекли шесть человек и три единицы техники. При этом в регионе 12 ноября преобладает ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, который сохранится до вечера 13 ноября.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что жители Климовского района остались без электричества после подрыва опоры ЛЭП. Он отметил, что до полного восстановления поврежденной линии район переведут на резервную станцию.