Происшествия 05 июня 2023, 12:03 Более 4 сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ за сутки Губернатор Гладков: несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ за сутки РИА «Новости»

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Несколько сел в разных частях Белгородской области подверглись ударам со сторону ВСУ за последние сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском округе по селу Глотово выпустили 14 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Козинка зафиксировали 11 прилетов. Били из миномета», — написал он.

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Там также никто не пострадал, но сгорел сарай на одном участке. Кроме того, девять минометных снарядов противник выпустил по КПП. Гладков добавил, что под минометный обстрел попали села Казачье Рудченское и Вериговка. ВСУ потратили на обстрел последних 10 снарядов. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений. По словам губернатора, за последние 24 часа девять прилетов зафиксировали в Волоконовском районе: шесть из них пришлись по селу Тишанка, еще три — по хутору Старый.

«Били из миномета. Пострадавших нет. В Тишанке поврежден стеклопакет в одном домовладении», — уточнил глава региона.

Больше всего досталось Шебекинскому городскому округу. Вооруженные силы Украины за 4 июня выпустили по нему 611 боеприпасов. Некоторые здания оказались повреждены.