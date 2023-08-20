Происшествия 20 августа 2023, 12:01 Более 390 человек эвакуировались во время пожара на складе Ozon в Подольске МЧС: 391 человек эвакуировался во время пожара на складе Ozon в Подольске РИА «Новости»

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До прибытия пожарных подразделений на место ЧП в Подольске из здания, где произошло возгорание, эвакуировался 391 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС Московской области.

На месте происшествия организовали штаб пожаротушения, создали три боевых участка, добавили в ведомстве. В 11:22 спасатели объявили локализацию пожара на площади 500 квадратных метров, в 11:48 — ликвидацию открытого горения.

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Происшествие уже прокомментировали представители компании Ozon. По их данным, пожар вспыхнул в неэксплуатируемом блоке.

«Там не хранились товары. Сотрудники эвакуированы, за медицинской помощью никто не обратился. <…> Угрозы для соседних блоков и зданий нет», — подчеркнули в пресс-службе.

Причины и обстоятельства ЧП на территории промышленного парке в деревне Гривно устанавливаются.