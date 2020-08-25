Более 350 туристов эвакуировали из-за лесного пожара под Анапой

Более 350 туристов эвакуированы из лесов малого Утриша недалеко от Анапы из-за сильного пожара. Лес горит на площади в три гектара.

Туристы делятся видео и фото пожара в социальных сетях. Многие сожалеют о том, что такой красивый богатый заповедник Утриш сильно горит. По мнению очевидцев, нужно выслать еще больше техники и людей для устранения возгорания, иначе огонь может уничтожить весь заповедник.

«Проведена эвакуация отдыхающих, за ночь эвакуировали с малого Утриша 350 человек», — сообщили представители пресс-службы регионального отделения МЧС.

На месте пожара работают 238 человек и 27 единиц техники, в том числе вертолеты и катера. Всего в Краснодарском крае зафиксировали четыре пожара: общая площадь горения составляет более 16 гектаров.

«Наиболее сложная обстановка складывается на территории Туапсинского района и города Анапы. Там для ликвидации пожаров привлекаются воздушные суда (вертолеты Ми-8 и Ка-32) и морские суда МЧС России», — рассказал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Всего над ликвидацией пожаров работают 360 человек и 65 единиц техники.