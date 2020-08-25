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    25 августа 2020, 09:28

    Более 350 туристов эвакуировали из-за лесного пожара под Анапой

    Ксения Басырова

    Более 350 туристов эвакуированы из лесов малого Утриша недалеко от Анапы из-за сильного пожара. Лес горит на площади в три гектара.

    Туристы делятся видео и фото пожара в социальных сетях. Многие сожалеют о том, что такой красивый богатый заповедник Утриш сильно горит. По мнению очевидцев, нужно выслать еще больше техники и людей для устранения возгорания, иначе огонь может уничтожить весь заповедник.

    «Проведена эвакуация отдыхающих, за ночь эвакуировали с малого Утриша 350 человек», — сообщили представители пресс-службы регионального отделения МЧС.

    На месте пожара работают 238 человек и 27 единиц техники, в том числе вертолеты и катера. Всего в Краснодарском крае зафиксировали четыре пожара: общая площадь горения составляет более 16 гектаров.

    «Наиболее сложная обстановка складывается на территории Туапсинского района и города Анапы. Там для ликвидации пожаров привлекаются воздушные суда (вертолеты Ми-8 и Ка-32) и морские суда МЧС России», — рассказал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

    Всего над ликвидацией пожаров работают 360 человек и 65 единиц техники.

    Новости SMI.FM