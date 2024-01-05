Эксклюзив 05 января 2024, 20:39 Более 350 человек эвакуировались из Театра Луны в Москве Источник «360»: трубу прорвало во время спектакля в Театре Луны в Москве Unsplash

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Прорыв трубы отопления произошел в Театре Луны на улице Малая Ордынка в Москве прямо во время представления. Об этом сообщил источник «360».

На место оперативно вызвали спасателей. По предварительным данным, 360 человек покинули здание самостоятельно. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Специалисты устанавливают обстоятельства ЧП.

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В июле 2023 года трубу с кипятком прорвало в московском торговом центре на Кутузовском проспекте. Четверо сотрудников гипермаркета погибли, еще 11 людям потребовалась госпитализация.

Следователи возбудили по факту аварии уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.