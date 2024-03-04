Происшествия 04 марта 2024, 13:44 Более 35 человек стали жертвами снегопадов в Пакистане

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Как минимум 38 человек, включая 20 детей, стали жертвами ливней и снегопадов в разных районах провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщил сайт Dawn со ссылкой на региональное Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что под завалами снега оказались ключевые автомагистрали в горном регионе Гилгит-Балтистан. За сутки на северо-западе страны выпало до 89 миллиметров осадков.

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Как сообщил сайт «Мир 24», в округе Северный Вазиристан ливни разрушили десятки жилых домов, оползни заблокировали Каракорумское шоссе.