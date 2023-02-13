13 февраля 2023, 12:27
Более 300 детей эвакуировали во время пожара в школе в Улан-Удэ
Возгорание произошло в образовательной школе №40 в Улан-Удэ. Из горящего здания спасателям удалось эвакуировать 327 детей, сообщило агентство Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
По предварительным данным, пламя охватило третий этаж образовательного учреждения. Также сотрудникам МЧС удалось эвакуировать из здания 34 взрослых.
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Отмечается, что в настоящий момент возгорание ликвидировано, специалисты выясняют все причины произошедшего.
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