Происшествия 13 февраля 2023, 12:27 Более 300 детей эвакуировали во время пожара в школе в Улан-Удэ

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Возгорание произошло в образовательной школе №40 в Улан-Удэ. Из горящего здания спасателям удалось эвакуировать 327 детей, сообщило агентство Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило третий этаж образовательного учреждения. Также сотрудникам МЧС удалось эвакуировать из здания 34 взрослых.

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Отмечается, что в настоящий момент возгорание ликвидировано, специалисты выясняют все причины произошедшего.

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