Более 300 детей эвакуировали из лицея в Южно-Сахалинске

В управлении МЧС по Южно-Сахалинску рассказали, что из лицея № 1 было эвакуировано более 300 детей из-за внезапно вспыхнувшего пожара. Об этом сообщило РИА «Новости».

«15 ноября в 08.08 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в лицее № 1 по адресу: улица Комсомольская, 191А. Первый пожарный расчет прибыл через шесть минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление помещения столовой», — процитировала «Газета.ru» сообщение ведомства.

Всех эвакуированных детей отправили на дистанционное обучение. По словам спасателей, причиной задымления стало короткое замыкание в электрощите.