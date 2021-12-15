Более 300 человек оказались заблокированы из-за пожара в торговом центре в Гонконге

Более 300 человек оказались заблокированными во Всемирном торговом центре в Гонконге из-за сильного пожара. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Первые сообщения о возгорании в 38-этажном торговом центре в районе Козуэй-Бэй поступили в 12:37 по местному времени (07:37 по московскому). По данным издания, изначально около 100 человек находились на крыше полыхающего здания. Теперь эвакуации ожидают более 300 человек. Как рассказали в полиции, их эвакуировали на пятый этаж, где находится площадка на открытом воздухе.

В основном в центре остались посетители магазинов и ресторанов.

Спасатели сообщили, что около 20 человек уже эвакуированы. Еще десятки посетителей ТЦ остаются внутри здания. Информации о пострадавших пока не было.

По предварительным данным полиции, возгорание возникло в строительных лесах, которые покрывают часть здания. Пожарные продолжают бороться с огнем.