Более 300 человек эвакуировали челябинские спасатели из снежных заторов

В Челябинской области сотрудники МЧС из-за сложных погодных условий проводят на трассах спасательные операции. Об этом сообщило РИА ФАН.

За минувший день спасатели эвакуировали из снежных заторов 315 человек, из них 222 человека доставили в пункты временного размещения. Также эвакуировали 38 автомобилей.

По данным информагентства, сейчас на региональных трассах работают 36 экипажей ДПС, 118 единиц снегоуборочной техники. Также в количестве 54 человек и 16 единиц техники прибыла аэромобильная группировка главного управления Уральского учебно-спасательного центра.