Происшествия 22 марта 2024, 10:27 Более 30 жителей Иркутска стали жертвами мошенников, создавших фейковый онлайн-маркет Иркутские полицейские задержали двух создателей фейкового онлайн-маркетплейса РИА «Новости»

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Двое молодых людей создали фейковый онлайн-маркетплейс. Предположительно, они обманули россиян более чем на 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

Десятки жителей Иркутска обратились в полицию, заявив о краже денег при оплате товаров в одном и том же онлайн-магазине в мессенджере.

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Правоохранителям удалось установить и найти создателей этой торговой виртуальной площадки. Для задержания подозреваемых силовикам пришлось отправиться в служебную командировку в Псков. Организаторами фейкового онлайн-маркета оказались двое 21-летних местных жителей. Они во всем сознались и рассказали полиции, что публиковали в своем интернет-магазине объявления о продаже разных вещей по заниженным ценам. При этом описание и фото товаров они воровали со страниц известных маркетплейсов.

Несмотря на то, что никакой продукции у аферистов в наличии не было, они обещали клиентам отправить заказ после полной оплаты. Получив деньги, молодые люди переставали выходить на связь.

В МВД пояснили, что на удочку мошенников попалось большое число россиян, включая свыше 30 жителей Иркутска. Против задержанных возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.

Ранее жительница Иркутской области отдала аферистам 1,7 миллиона рублей и едва не лишилась квартиры. Женщину убедили взять кредит в банке и перечислить деньги на «безопасный счет».