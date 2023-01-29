29 января 2023, 17:07
Более 30 жильцов эвакуировали из-за пожара в доме в Ивантеевке
В многоэтажке на улице Победы в Ивантеевке произошел пожар. По предварительной информации, в магазине на первом этаже произошло короткое замыкание. Подмосковные росгвардейцы организовали эвакуацию жильцов дома.
Об инциденте сотрудники Росгвардии узнали во время патрулирования города. Они передали информацию экстренным службам и выехали на место происшествия. Жителей дома своевременно вывели из загоревшейся многоэтажки.
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На место приехало несколько пожарных расчетов и медики. Обошлось без пострадавших.
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Пожары
Росгвардия
Ивантеевка
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