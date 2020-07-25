Более 30 участников массовых драк и погромов задержали в Москве

В минувший четверг, 23 июля, на проезжей части Люблинской улицы группа злоумышленников напала на жителя Московской области. Они избили его и нанесли несколько ударов ножом. В тот же день на Братиславской улице еще одна группа избила москвича и повредила его автомобиль.

На следующий день неустановленные лица, вооруженные металлическими битами, палками и кирпичам разбили витрину магазина в Новой Москве. Избили директора и скрылись. Пострадал от злоумышленников директор ресторана на Мосфильмовской улице.

Кроме того, неизвестные проникли в помещение кафе на Братиславской улице. Угрожая персоналу, они забрали деньги и скрылись. По этому случаю полиция завела уголовное дело по статье «Разбой» Уголовного кодекса России.

По остальным случаям дела завели на основании статей «Мелкое хулиганство» Административного кодекса и «Хулиганство» Уголовного кодекса. Для разбирательства в отделы полиции доставили более 30 человек.

В ведомстве отметили, что полиция будет пресекать все подобные происшествия и примет все меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Всех правонарушителей привлекут к ответственности в соответствии с законом. Если среди них окажутся граждане других государств, то их вышлют из России и запретят возвращаться обратно в следующие пять лет.

Ранее полиция Москвы уже сообщала о задержании девяти участников драк на территории Западного административного округа и в Новой Москве. Там участники разбили витрину и повредили стекло магазина, а также повредили стекла в здании кафе и автомойки. В результате порезался посетитель.