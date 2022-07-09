Более 30 участников драки на Москворецком рынке в Москве доставили в полицию

После потасовки на Москворецком рынке в Москве правоохранители доставили в отдел полиции более 30 человек, сообщили «360» в региональном главке МВД. По данным ведомства, драка произошла из-за бытового конфликта между мужчинами.

Сообщение о ЧП на Болотниковской улице поступило в полицию сегодня, в 11:50. Полицейские прибыли на место и предварительно установили, что между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку, сообщили в пресс-службе.

В территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства привезли более 30 человек. В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства конфликта, устанавливают личности всех участников инцидента. Информация о пострадавших уточняется, заключили в ГУ МВД.

По данным источника ТАСС, в результате потасовки пострадал один человек, он обратился в травмпункт.