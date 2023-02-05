Происшествия 05 февраля 2023, 12:36 Более 30 тысяч жителей Смоленска остались без отопления МЧС: в Смоленске без отопления остались 31 тысяча человек в 293 жилых домах РИА «Новости»

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Жители почти 300 домов в трех районах Смоленска остались без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В зоне отключения находятся 293 жилых дома различной этажности с населением 31 тысяча человек», — отметили в МЧС.

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В ведомстве обратили внимание, что в зону отключения попали 48 социально значимых объектов. Ремонт ведет аварийно-восстановительная бригада ПАО «Квадра» — «Смоленская генерация».

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В МЧС вероятной причиной отключения назвали утечку воды на улице Соболева и течь из-под земли на пересечении Докучаева с Коммунистической.

Региональное следственное управление СК РФ и прокуратура Смоленской области по факту масштабной коммунальной аварии организовали проверку для выяснения всех обстоятельств и причин происшедшего.

В начале января Нижегородские рабочие погибли после падения в кипяток. Они устраняли коммунальную аварию в жилом доме Приокского района.