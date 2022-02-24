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    24 февраля 2022, 00:15

    Более 30 тысяч жителей Саратова остались без света из-за аварии

    В Саратове авария привела к отключению света у 32 тысяч человек

    Анастасия Ектова

    Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей Саратова. Там из-за аварии без электричества остались 32 тысячи человек, причем в дома почти 15 тысяч свет еще не удалось вернуть, сообщило издание «Говорит Москва».

    Более 30 тысяч жителей Саратова остались без света из-за аварии

    Без света остались почти 15 тысяч человек, проживающих от 4-й до 10-й Дачных улиц в поселке Поливановка. Авария произошла из-за того, что сгорели сразу несколько трансформаторов. Их ремонт и замена займут некоторое время. Такое заявление сделала пресс-служба мэрии города.

    «Энергетики занимаются переключением объектов и абонентов на резервные линии. Из-за аварийной ситуации также наблюдается ограничение водоснабжения», — заявил мэр города.

    Для ликвидации последствий аварии в городе организовали оперативный штаб. Его работу контролируют руководитель районной администрации Лада Мокроусова и председатель комитета по ЖКХ Максим Сиденко. По словам градоначальника, власти города приложат все усилия для того, чтобы избавить горожан от дискомфорта.