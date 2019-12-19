Более 30 тысяч человек остались без света в 4 областях России

Сильный порывистый ветер стал причиной серьезных проблем с электричеством в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях. Из-за этого без света остались около 30 тысяч человек.

«В ночь с 18 на 19 декабря 2019 года в связи с прохождением атмосферного фронта (сильный порывистый ветер) зафиксированы массовые нарушения электроснабжения в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях», — сказано в сообщении на сайте Минэнерго РФ.

Ведомство уточнило, что в Ленинградской области без электричества остались 13,9 тысячи человек, в Новогородской области — около 8,4 тысячи человек, в Псковской — около 6,2 тысячи жителей, а Тверской — около 27 700 человек.

Для устранения проблем в каждой области работают около 100 или более бригад и несколько сотен единиц специальной техники.

Минэнерго России, а также правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) следит за ликвидацией последствий нарушения электроснабжения.

Ранее появилось видео последствий разгула шквалистого ветра в Санкт-Петербурге. Он снес рекламные стенды, строительные леса. Десятки деревьев оказались повалены, повреждены кровли домов.