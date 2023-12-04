Происшествия 04 декабря 2023, 17:11 Более 30 свертков с порошком нашли у хоккеиста в Москве Shot: свыше 30 свертков с белым порошком нашли в машине хоккеиста в Москве Fotolia/ Africa Studio

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Более 30 свертков с белым порошком обнаружили в автомобиле 46-летнего хоккеиста в Москве. Неизвестное вещество нашли полицейские во время проверки его автомобиля Toyota Camry на 16-й Парковой улице в районе Восточное Измайлово. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, остановленный инспекторами мужчина начал нервничать. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции решили осмотреть салон его автомобиля. Они нашли и изъяли свертки с белым порошком, которые отправили на экспертизу. Расследование продолжат.

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Оказалось, что задержанный — игрок любительской команды «Котофей», выступающей в Ночной хоккейной лиге.

Ранее сотрудники московского ГИБДД остановили 195 нетрезвых водителей за неделю. При этом 14 задержанных уже лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии.