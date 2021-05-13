Более 30 собак погибли во время пожара в приюте в Свердловской области

В селе Билимбай под Екатеринбургом сгорел частный приют для бездомных собак. В огне погибли более 30 псов. Об этом информируют «Новые известия».

В основном жертвами пожара стали старые и больные собаки. Их содержали в отдельном помещении. Животные самостоятельно почти не передвигались.

Хозяева приюта проживали рядом со своими питомцами. Они услышали шум и смогли спасти часть псов. Пожарных вызвали соседи погорельцев.

По словам владелицы учреждения Галины Волковой, она сама выпускала животных из горящей постройки. Собак собирали по углам. Света не было. Спасти удалось около 30 псов, остальные задохнулись.

У вольеров нашли бутылки с остатками зажигательной смеси. Погорельцы полагают, что их могли закинуть только с соседнего участка. Хозяева приюта написали заявление в полицию.