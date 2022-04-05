Более 30 пожаров произошло в Тюменской области за неделю

За прошедшую неделю в Тюменской области произошло 37 пожаров. В управлении МЧС по региону призывают граждан не оставлять маленьких детей без присмотра, не перегружать электросети и не выходить на подтаявший весенний лед на водоемах.

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на сведения издания Megatyumen.ru, за минувшую неделю пожарно-спасательные бригады выезжали тушить огонь по поступавшим от жителей заявкам 22 раза, также спасатели 25 раз привлекались для ликвидации последствий аварий на дорогах.

Помимо этого, в УМЧС по Тюменской области рассказали, что частыми причинами для вызова бригады является не только пожар, но и ненадежный лед на водоемах. Поэтому представители ведомства призывают тюменцев воздержаться от перемещений по тонкому весеннему льду.

Также сотрудники МЧС отметили, что пожары из-за короткого замыкания электропроводки или электроприборов в последнее время стали происходить намного чаще. В связи с чем спасатели призывают граждан не допускать нарушений устройства и эксплуатации электроприборов, чрезмерной нагрузки на электросети. Кроме того, МЧС напоминает, что не стоит оставлять детей дома одних, а если несовершеннолетние все же находятся без присмотра — они должны знать основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб.