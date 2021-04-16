Более 30 пожарных расчетов тушили огонь на трансформаторной подстанции в Пекине

Трансформаторная подстанция загорелась в Пекине. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

На место происшествия приехали спасатели. 35 пожарных расчетов были задействованы в тушении. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Тейково (Ивановская область) произошел пожар, жертвой которого стал один человек. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов на улице Мастеровой. Пламя охватило площадь в 150 «квадратов». К тушению пожара привлекли 22 спасателей и восемь единиц спецтехники.