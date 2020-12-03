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    03 декабря 2020, 09:04

    «Более 30 минут откачивали»: спасатель рассказал о смертельном ДТП под Новороссийском

    Полина Петрова

    Начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров рассказал в своем Instаgrаm-аккаунте об аварии в поселке Верхнебаканском. Спасатели достали водителя из машины и вместе с врачами более 30 минут пытались ему помочь. Мужчина скончался, пишет «Юга.ру».
    «Более 30 минут откачивали»: спасатель рассказал о смертельном ДТП под Новороссийском

    «Совместно с медиками СМП более 30 минут откачивали пострадавшего, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Итог аварии — один погибший. Человеческая жизнь дается богом лишь один раз! Берегите свою жизнь и оберегайте чужую!», — подчеркнул спасатель.

    Одеров призвал соблюдать правила дорожного движения.

    Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская уточнила, что 1 декабря в 11:10 на трассе Новороссийск — Керчь произошла авария. Согласно предварительной информации, 79-летняя женщина за рулем автомобиля Mercedes ехала по улице Ленина. Уточняется, что на персечении с улицей Свердлова она не уступила дорогу машине Nissan, которая двигалась по главной дороге.

    В результате полученных травм при ДТП погиб 26-летний водитель второго автомобиля.