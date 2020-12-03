«Более 30 минут откачивали»: спасатель рассказал о смертельном ДТП под Новороссийском

«Совместно с медиками СМП более 30 минут откачивали пострадавшего, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Итог аварии — один погибший. Человеческая жизнь дается богом лишь один раз! Берегите свою жизнь и оберегайте чужую!», — подчеркнул спасатель.

Одеров призвал соблюдать правила дорожного движения.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская уточнила, что 1 декабря в 11:10 на трассе Новороссийск — Керчь произошла авария. Согласно предварительной информации, 79-летняя женщина за рулем автомобиля Mercedes ехала по улице Ленина. Уточняется, что на персечении с улицей Свердлова она не уступила дорогу машине Nissan, которая двигалась по главной дороге.

В результате полученных травм при ДТП погиб 26-летний водитель второго автомобиля.