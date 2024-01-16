Происшествия 16 января 2024, 09:48 Более 30 квартир в многоэтажках Воронежа получили повреждения после атаки ВСУ Гусев: 35 квартир в многоэтажках Воронежа повреждены после атаки ВСУ РИА «Новости»

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Украинские беспилотники повредили 35 квартир в трех десятиэтажных домах на улице Тепличной в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. Для жильцов пострадавших квартир развернули пункт временного размещения в школе № 84.

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На месте происшествия находятся экстренные службы и представители администрации Советского района, сотрудники УК «Стройтехника». В здании администрации Воронежа заработал оперативный штаб.

Минувшей ночью ВСУ атаковали Воронежскую область. Российские средства ПВО ликвидировали пять беспилотников и перехватили три дрона. В результате удара пострадала 10-летняя девочка, она получила резаные раны конечностей и шеи. В Воронеже ввели режим ЧС.