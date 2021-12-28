Более 30 коммунальных аварий случились в Нижегородской области за сутки

За последние сутки на инженерных сетях в Нижегородской области зафиксировали 52 отключения. При этом 33 случая были спровоцированы аварией на коммунальных объектах. Об этом сообщило ведомство NewsNN со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.

При этом 19 отключений являлись запланированными. 27 декабря 12 объектов остались без водоснабжения. В 20 домах отключили электричество. При этом шесть случаев спровоцировала именно авария. 19 аварий затронули теплоснабжение, всего без обогрева остались 20 сетей, передал сайт kp.ru.