Более 30 голодных собак нашли запертыми на складе в Нижневартовске

Настоящий концлагерь для собак нашли на территории складского помещения в Нижневартовске. Запертую дверь вскрыли сотрудники полиции, которые нашли там более 30 голодных животных и один собачий труп. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на МВД Ханты-Мансийского автономного округа.

В ведомстве пояснили, что владелец помещения сдал его в аренду женщине, которая представилась зоозащитницей. Она заявила, что намерена открыть там пункт передержки и ветеринарную клинику. При этом владелец недвижимости даже не подозревал, что внутри находятся животные.

«При вскрытии помещения были обнаружены не менее 30 собак и труп животного. На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка», — рассказали в МВД.

Сейчас полиция ищет женщину, которая заперла собак на складе. Правоохранители уточнили, что перед своим исчезновением она написала владельцу, чтобы он не открывал двери.

Издание Daily Storm написало, что личность арендатора уже установили, но на связь с женщиной выйти не удается, так как она отключила телефон. В полиции не исключили, что могут объявить ее в розыск, так как присутствует состав преступления по статье «Жестокое обращение с животными».

Четырех собак забрали волонтеры, еще 27 передали в городской центр отлова диких животных. Откуда именно женщина взяла столько животных, пока не понятно. Полиция пообещала выяснить этот вопрос.