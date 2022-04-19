Более 30 домов пострадали при обстреле белгородского села Головчино со стороны ВСУ

Свыше 30 домов пострадали при обстреле села Головчино Белгородской области со стороны Украины. Об этом в Telegram сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона вместе с заместителями, представителями МЧС, полиции и аварийных служб совершил подомовой обход восьми улиц села. В основном в домах разбиты окна, крыши, автомобили и «ограждающие конструкции». Больше всего пострадали улицы Чапаева и Новостроевка.

Источник фото: Telegram белгородский губернатор Вячеслав Гладков

Строительные работы, по данным губернатора, начнутся уже в течение дня, а газо- и электроснабжение восстановят в ближайшие часы.

«Ни одного человека мы не оставим в беде. <…> Ситуацию держу под личным контролем», — подчеркнул Гладков.

Об обстреле села Головчино со стороны ВСУ стало известно ранним утром. Пострадала местная жительница, ей потребовалась медицинская помощь.

На прошлой неделе под обстрел ВСУ попали белгородские села Журавлевка и Сподарюшино. Ранены мужчина и двое детей.