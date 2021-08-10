Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области

Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Волгодонске. В Следственном комитете завели уголовное дело.

Тошнота, рвота и диарея появились у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет в понедельник после обеда в одном из центров загородного отдыха в Волгодонске, сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье 238, часть 1, «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии. Следователи провели осмотр места происшествия с Роспотребнадзором, изъяли пробы пищевой продукции, произвели смывы столовых помещений. Назначена судебно-медицинские экспертиза.

Проверку также организовала прокуратура Ростовской области, сообщили в ведомстве. Работу пищеблока приостановили. Изъяли пробы продуктов питания и готовых блюд, произвели смывы с поверхности различных участков помещения.