Более 30 детей отравились едой в казанской гостинице

«В Казани 1 ноября 31 ребенок в возрасте от шести до 10 лет — постояльцы отеля „Кристалл“ — обратились в медицинские учреждения с признаками отравления, шестеро из них были госпитализированы», — говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, дети почувствовали себя плохо после еды в гостиничном ресторане. Сотрудники ведомства уже побывали там с проверкой: осмотрели место происшествия, взяли образцы продуктов питания и изъяли необходимые для расследования документы.

В министерстве здравоохранения Татарстана сообщили РИА «Новости», что дети обратились с жалобами на рвоту и боли в животе. После обследования врачи приняли решение госпитализировать троих. Сейчас они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Виновным в произошедшем, согласно части первой статьи 238 УК РФ, грозит два года лишения свободы. К следователям присоединились сотрудники прокуратуры Татарстана. Надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования, если выявит в ходе проверки факты нарушений законодательства.