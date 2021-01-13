Более 30 детей эвакуировали из-за пожара в детской больнице в Подмосковье

Возгорание произошло по адресу: улица Кирова, дом 38, в соматическом отделении детской городской больницы. Всех находившихся там людей сотрудники МЧС эвакуировали в соседний корпус. Причина пожара выясняется.

«Возгорание произошло на площади один квадратный метр. В 04:43 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, эвакуировано 36 детей, 7 матерей и 11 человек персонала», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне в Екатеринбурге в жилом доме загорелась квартира. В результате погибли восемь человек, в том числе ребенок. Есть пострадавшие. В городской мэрии сообщили, что погибшие отравились угарным газом, их можно было бы спасти, если бы они остались в квартирах и вышли на балконы, пишет «Газета.ru». Предварительно, причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем в квартире, где проживала неблагополучная семья.