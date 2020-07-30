Более 30 человек утонули в водоемах Пензы за текущий год

На водоемах Пензенской области погибли 33 человека за текущий год. Среди них оказался один ребенок. В прошлом году утонул 21 местный житель.

Государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по региону Леонид Матышин пояснил, что человек любого возраста может оказаться в подобной беде. Он объяснил, как вести себя в случае чрезвычайной ситуации, сообщило ИА «Пенза-Пресс».

«В случаях происшествия на воде лучше подбросить человеку любые плавучие средства. Вода ошибок не прощает. Если на дороге шли, упали, встали и дальше пошли, то на воде человеку очень сложно оказать помощь», — отметил специалист.

По его словам, профилактические рейды на местных реках, прудах и озерах будут проводиться до окончания купального периода.