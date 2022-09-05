Происшествия 05 сентября 2022, 21:50 Поделиться Telegram

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Viber Более 30 человек стали жертвами землетрясения в Китае

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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Китае. Более 30 человек погибли, сообщила НСН со ссылкой на местное Центральное телевидение.

Происшествие случилось в провинции Сычуань в юго-западной части страны. Эпицентр землетрясения располагался в уезде Лудин.

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Китайские власти проводят спасательные работы и устраняют последствия случившегося. На это они выделили 50 миллионов юаней (примерно 7,25 миллиона долларов).

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