Происшествия 07 января 2023, 23:36 Более 30 человек пострадали при обрушении потолка в турецком отеле Минздрав Турции: при обрушении потолка в отеле травмы получили 32 человека РИА «Новости»

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После обрушения потолка в отеле турецкого города Сарыкамыш в северо-восточной провинции Карс пострадали 32 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Его слова привело РИА «Новости».

«В результате обрушения потолка в отеле в Сарыкамыше пострадали 32 человека. Девять из них были госпитализированы. В целом состояние раненых хорошее», — написал он.

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Подвесной потолок рухнул в гостинице, когда там проходила премьера документального фильма, посвященного 108-й годовщине военной операции в Сарыкамыше во время Первой мировой войны. В результате десятки человек госпитализировали. На место происшествия продолжают работать спасатели, правоохранители и медики.

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Губернатор региона Тюркер Оксюз заявил, что угрожающих жизни травм люди не получили. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь.