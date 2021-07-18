Не меньше 60 посетителей аквапарка, который находится в окрестностях техасского Хьюстона в США, пострадали от утечки химикатов. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

В офисе маршала округа Харрис настаивают на том, что ничего страшного не произошло. Раздражение кожи и органов дыхания, которое пришлось испытать людям в аквапарке, там назвали незначительным.

Власти добавили, что после произошедшего все посетители прошли «процедуру обеззараживания». В чем она состояла и с какими вредными примесями был связан инцидент, не уточняется. Данные об утечке проверили специалисты. Аквапарк в целях предосторожности закрыли до конца дня.

Подобный случай произошел в аквапарке Казани. Оттуда в больницу доставили шестерых человек, из них пятеро — дети. Предполагалось, что они могли отравиться хлоркой. Одного ребенка перевели в реанимацию, остальные отказались лечь в больницу.

Аквапарк «Ривьера» на время закрылся. Специалисты провели замеры показателей воды, но они не выявили превышения уровня хлорки. После этого было решено вновь пустить внутрь посетителей.