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    11 октября 2020, 08:26

    Более 30 человек пострадали и 17 погибли при столкновении автобуса с поездом в Таиланде

    Анастасия Калинина

    В воскресенье в таиландской провинции Чаченгсау, недалеко от Бангкока, произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса и товарного поезда. Более 30 человек пострадали и 17 скончались на месте от полученных травм.
    Более 30 человек пострадали и 17 погибли при столкновении автобуса с поездом в Таиланде

    По предварительным данным, в автобусе находились 65 человек, он направлялся в один из буддийских храмов Чаченгсау, сообщает сайт Jenkers News. Но неожиданно транспорт выехал на железнодорожный переезд без шлагбаума, где горел красный семафор, который предупреждал о прохождении поезда.

    Приближавшийся к переезду товарный поезд начал торможение, но до конца остановиться не смог. В результате протаранил автобус и уронил его на бок. Весь удар пришелся на сиденье водителя и первые ряды.

    Известно, что 17 пассажиров автобуса погибли на месте и еще 30 госпитализированы. Местные власти поручили подведомственным органам начать следственную проверку.

    В начале октября в Китае в районе деревни Чабучжэнь при наезде грузовика на продуктовый рынок погибли шесть человек. Водитель потерял управление.