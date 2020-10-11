Более 30 человек пострадали и 17 погибли при столкновении автобуса с поездом в Таиланде

В воскресенье в таиландской провинции Чаченгсау, недалеко от Бангкока, произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса и товарного поезда. Более 30 человек пострадали и 17 скончались на месте от полученных травм.

По предварительным данным, в автобусе находились 65 человек, он направлялся в один из буддийских храмов Чаченгсау, сообщает сайт Jenkers News. Но неожиданно транспорт выехал на железнодорожный переезд без шлагбаума, где горел красный семафор, который предупреждал о прохождении поезда.

Приближавшийся к переезду товарный поезд начал торможение, но до конца остановиться не смог. В результате протаранил автобус и уронил его на бок. Весь удар пришелся на сиденье водителя и первые ряды.

Известно, что 17 пассажиров автобуса погибли на месте и еще 30 госпитализированы. Местные власти поручили подведомственным органам начать следственную проверку.

В начале октября в Китае в районе деревни Чабучжэнь при наезде грузовика на продуктовый рынок погибли шесть человек. Водитель потерял управление.