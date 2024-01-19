Происшествия 19 января 2024, 13:03 Более 30 человек эвакуировали в Брянской области из-за пожара на нефтебазе Богомаз: 32 человека эвакуировали после пожара на нефтебазе в Клинцах

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Оперативные службы в Брянской области эвакуировали 32 человека из-за пожара на нефтяной базе в Клинцах. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Временно эвакуировали к родственникам 32 жителя частного сектора, подготовили пункт временного размещения населения. Роспотребназор проверит предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе», — написал он.

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Богомаз отметил, что для тушения горящих резервуаров применили специальное пожарно-техническое оборудование, а также привлекли пожарный поезд.

«Брянский пожарно-спасательный гарнизон работает в усиленном режиме и делает все возможное для ликвидации последствий ЧП», — добавил глава региона.

Ранее в пятницу системы радиоэлектронной борьбы подавили украинский дрон в небе над Брянской областью, отмечал RT. Боеприпас рухнул на территорию нефтяной базы в Клинцах, загорелись четырех резервуара, огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров.