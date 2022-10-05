Более 30 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Самаре | 360°

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05 октября 2022, 12:23

Более 30 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Самаре

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Крыша трехэтажного дома загорелась в Самаре. Оттуда эвакуировали 35 человек, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

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Огонь распространился на 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировали меньше, чем за час. В тушении участвовали 32 человека с использованием восьми единиц спецтехники. Информации о пострадавших нет.

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