Более 30 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Самаре | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 12:23 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Более 30 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Самаре

Читать 360tv в

Крыша трехэтажного дома загорелась в Самаре. Оттуда эвакуировали 35 человек, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Реклама

Огонь распространился на 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировали меньше, чем за час. В тушении участвовали 32 человека с использованием восьми единиц спецтехники. Информации о пострадавших нет.

0 0 0 0 0 0