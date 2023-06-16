Происшествия 16 июня 2023, 10:15 Более 3 тысяч домов освободились от воды после подтопления в Херсонской области ТАСС: вода ушла из более чем 3 тысяч домов, подтопленных в Херсонской области РИА «Новости»

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Вода ушла из 3051 жилого дома в Херсонской области, оказавшегося подтодпленным из-за прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По последним данным, от воды освободился 3051 жилой дом, что составляет 12% от всего затопленного жилого массива, 46 социально значимых, административных и инфраструктурных объектов», — рассказал собеседник агентства.

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Он добавил, что два кладбища и скотомогильник тоже освободились от воды. Тем временем спасение людей продолжается.

Сейчас 1988 человек находятся в 20 пунктах временного размещения. В их числе — 262 маломобильных гражданина и 558 детей. Условия их жизни там проверила прокуратура региона. Остальные местные жители остались у своих знакомых и родных.

ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС утром 6 июня, в результате атаки начался неконтролируемый сброс воды. Жертвами катастрофы стали восемь человек.