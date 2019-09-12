Более 250 северокорейских рыбаков задержали в Приморье

За последние сутки береговая охрана в Приморском крае задержала 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков-иностранцев. Они находились в исключительной экономической зоне РФ и незаконно ловили там кальмара.

Российские моряки в Приморье спасли рыбака из КНДР. Видео Подробнее

«В настоящее время в исключительной экономической зоне РФ на траверзе поселка Преображение уже находятся более 100 северокорейских шхун», — об этом заявили агентству PrimaMedia в пресс-службе погрануправления ФСБ.

Пограничники привлекли нарушителей к ответственности. Однако те не покидают исключительную экономическую зону и продолжают незаконно ловить кальмаров. Для контроля в Приморский край были направлены дополнительные пограничные корабли РФ.

Ранее агентство сообщило, что сотни шхун из КНДР подошли к берегу в Ольгинском районе края. Местные жители рассказали, что пограничники обстреляли иностранцев сигнальными ракетами.

Российские власти проинформировали генерального консула КНДР во Владивостоке и руководство северокорейских пограничных органов о нарушениях границы РФ и незаконном промысле. Об этом сообщил «Интерфакс».