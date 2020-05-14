Более 250 лесных пожаров произошло в Новосибирской области

Евгений Рыжков, заместитель регионального министра природных ресурсов и экологии, сравнил количество пожаров с середины апреля и до настоящего момента в этом году и прошлом. По его словам, в нынешнем периоде их стало меньше.

Больше всего пожаров происходит в Кыштовском районе, там зарегистрировали 50 возгораний. В Болотнинском, Северном и Тогучинском районах зафиксировали 26 и 24 пожара в каждом.

«Из-за аномального ветра и жаркой погоды 23 апреля допустили один крупный пожар в Искитимском лесничестве. Его площадь составила 106 гектаров. Сгорело 90 гектаров лесных культур. Сейчас виновник устанавливается, наверняка будет возбуждено уголовное дело… Учитывая большой урон, принесенный огнем, территорию начнут восстанавливать в ближайшее время», — заявил Рыжков.