Происшествия 20 мая 2023, 19:27 Более 2,5 тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии на линии ЕДДС Краснодара: без света временно остались жители Прикубанского округа Антон Дмитриев / Unsplash

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В Краснодаре произошло второе за сутки аварийное отключение электроэнергии, сообщили в Telegram-канале городской Единой дежурной диспетчерской службы. В пресс-службе администрации города ТАСС рассказали, что без света остались около 2,5 тысячи жителей.

Аварийное отключение случилось на сетях в Прикубанском округе. В ЕДДС уточнили, что причиной стало повреждение на линии, в результате чего отключили 34 трансформаторных подстанции. На место происшествия выехали энергетики.

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«Без электроэнергии остались улицы: Ивановская, Кизлярская, Ольгинская, Троицкая, Средняя, Сокол Евдокии», — добавили в организации.

В администрации Краснодара отметили, что без света временно остались 2,5 тысячи горожан.

Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло в Дагестане. Там подачу электричества прекратили около 50 тысячам людей.