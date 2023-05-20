20 мая 2023, 19:27
Более 2,5 тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии на линии
ЕДДС Краснодара: без света временно остались жители Прикубанского округа
В Краснодаре произошло второе за сутки аварийное отключение электроэнергии, сообщили в Telegram-канале городской Единой дежурной диспетчерской службы. В пресс-службе администрации города ТАСС рассказали, что без света остались около 2,5 тысячи жителей.
Аварийное отключение случилось на сетях в Прикубанском округе. В ЕДДС уточнили, что причиной стало повреждение на линии, в результате чего отключили 34 трансформаторных подстанции. На место происшествия выехали энергетики.
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«Без электроэнергии остались улицы: Ивановская, Кизлярская, Ольгинская, Троицкая, Средняя, Сокол Евдокии», — добавили в организации.
В администрации Краснодара отметили, что без света временно остались 2,5 тысячи горожан.
Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло в Дагестане. Там подачу электричества прекратили около 50 тысячам людей.
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