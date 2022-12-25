25 декабря 2022, 19:10
Более 2,5 тысячи человек экстренно эвакуировали из Московского дома музыки из-за угрозы взрыва
Источник «360»: 2600 человек эвакуировали из Московского дома музыки из-за угрозы взрыва
Из здания Московского международного дома музыки на Космодамианской набережной в столице эвакуировали 2600 человек, сообщил источник «360». Причиной стала угроза взрыва.
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Все обстоятельства ЧП уточняются. Официально данные о происшествии пока не подтвердили. Ранее источник сообщил, что по предварительной информации в здании возник пожар, но эти данные не подтвердились. Эвакуация связана с угрозой взрыва, добавил собеседник «360».
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