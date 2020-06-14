Более 25 тысяч кубометров воды с топливом собрали после ЧП в Норильске

Спасатели продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске. За минувшие сутки специалисты собрали еще 3,8 тысячи кубометров загрязненной топливом воды. После катастрофы топливно-водяной смеси собрали более 25 тысяч кубических метров.

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 3879 кубических метров (всего 25 798), в том числе: с акватории реки Амбарная 3092 кубометров (всего 21 276)», — приводит ТАСС текст сообщения оперативного штаба.

Спасатели вывезли в промышленный отвал около 9,9 тысячи тонн загрязненного грунта, всего — почти 65,6 тысячи тонн. Сорбентом обработали более 59 тысяч квадратных метров загрязненной территории.

На ликвидации последствий аварии трудятся 743 человека. Они используют более 300 единиц техники.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка около 20 тысяч тонн нефтепродуктов из резервуара. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. По предварительным данным, топливо вылилось из-за просадки бетонной площадки, на которой был установлен резервуар. После ЧП суд арестовал директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК», главного инженера предприятия и его заместителя. Их подозревают в причастности к утечке топлива