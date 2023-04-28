Происшествия 28 апреля 2023, 16:25 Более 25 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Кирове

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Пассажирский автобус врезался в столб в городе Кирове. В результате аварии пострадали 28 человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем общественного транспорта уснул за рулем и въехал в опору освещения. Различные травмы получили 28 пассажиров, большинству из них врачи оказали необходимую помощь на месте происшествия.

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Отмечается, что среди пострадавших в ДТП также оказалось трое детей.